Successo al Jolly: "Musica per il maestro" incorona Angela e Chiara

Un'altra edizione da incorniciare per il Festival canoro "Musica per il maestro". Sabato sera si sono spenti i riflettori sulla 12^ edizione dell'evento che ha regalato forti emozioni al pubblico presente al teatro Jolly di Olginate su iniziativa dell'associazione Agorà di Valgreghentino. Come da tradizione si è tenuta la gara degli adulti, molto combattuta con un livello altissimo dei valori in campo. Il trofeo è stato vinto da Angela Carminati con la canzone “E poi” di Giorgia, al secondo e al terzo posto sono giunte Linda Spandri con "Mendicante" e Susanna Biollo che ha prosposto "Lo zucchero non basta mai". Angela si è aggiudicata anche il premio “gradimento del pubblico”. Accanto ai grandi si sono esibiti anche i ragazzi under 14, gara che ha visto primeggiare Chiara Riggio con la canzone "La notte vola", seconda classificata Maddalena Panzeri che si è esibita in "Mediterraneamente" e terza Frascogna Caterina con "Per un milione".

Per queste gare la giuria di esperti (composta da Gene Guglielmi, Maria Grazia Riva, Dario Bonaiti, Tagliabue Davide, Nicole Manenti, Debora Manenti e Elena Mapelli) si è detta molto in difficoltà nel giudicare i concorrenti per il livello espresso e per la bravura e la capacità dimostrata sul palco. Ospite d’onore e presidente di giuria la bravissima Debora Manenti, fresca vincitrice del concorso nazionale di Castrocaro che si è esibita in "Mica Van Gogh" di Caparezza dimostrando tutta la sua capacità canora.

«Presenti alla serata i rappresentanti dell’Associazione Geca Onlus di Padova che hanno avuto modo di illustrare la loro attività nello studio delle malattie cardiache - hanno fatto sapere gli organizzatori - Geca ha inoltre presentato il progetto “Artritmica” per divulgare le conoscenze ad adolescenti e giovani attraverso un linguaggio di impatto e adatto a queste fasce di età e di relazionare quanto realizzato grazie al sostegno delle offerte erogate in questi anni: questo modo di documentare è sinonimo di trasparenza nei confronti di chi dona con generosità».

Novità di questa edizione rivelatasi di successo e molto apprezzata le coreografie in accompagnamento all’esibizione del cantante in gara: questi momenti sono stati curati dalla Ballet School di Lecco, dall'Associazione Archè di Calolziocorte e dall’Associazione Latinando.

Alla Geca Onlus sarà devoluto il ricavato della manifestazione. Importante la presenza delle autorità: Matteo Colombo (sindaco di Valgreghentino), Marco Passoni (sindaco di Olginate), don Paolo Maria Ventura (parroco di Valgreghentino) a significare la vicinanza delle istituzioni a questa kermesse di successo. Forti le emozioni vissute nel ricordare Rodolfo a 12 anni dalla sua scomparsa: la sua memoria e la sua figura così gentile e discreta rimarranno sempre nei nostri cuori.

«Non possiamo che essere soddisfatti di questo evento in ricordo del nostro amico Rodolfo che ha visto la partecipazione di molte persone - ha aggiunto Gian Pietro Panzeri dell'associazione Agorà - Il livello molto alto dei cantanti, la qualità del service e la professionalità nella conduzione fanno di "Musica per il Maestro" un evento molto importante e atteso. Ora non rimane che godersi queste bellissime sensazioni pronti a ripartire per un’altra edizione all’insegna del binomio memoria e beneficienza che da sempre hanno caratterizzato il Festival».

L'abbraccio di Valgreghentino alla centenaria

Gallery