Nel lago di Olginate pesca super dopo il lockdown

Pesca da record dopo il lockdown. Appena iniziata la "Fase 2" Amedeo Sebastiani è tornato alla sua passione e ha catturato un luccio di quasi 9 chilogrammi di peso e un metro di lunghezza (vedi foto) sulle rive del lago di Olginate, non lontano dalla pista ciclopedonale. In passato, sempre nell'Adda, Sebastiani aveva già pescato alcuni esemplari di pesce siluro di dimensioni ancora maggiori. Ieri - in solitario e indossando la mascherina come impone la normativa - ci ha riprovato. Con ottimi risultati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Dopo oltre due mesi di fermo niente male, no? - ha commentato soddisfatto il pescatore - L'estate scorsa avevo preso un grosso siluro sempre nel lago di Olginate, questa volta si tratta un luccio di 8,5 chilogrammi. Per la specie e il posto è molto raro riuscire a catturarli».