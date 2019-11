Don Michele riceverà il Premio della bontà di Olginate

Olginate premia il missionario don Michele Kotoko per il suo impegno sia nelle parrocchie nel territorio, sia in terra africana a favore dei più bisognosi. Domenica 24 novembre alle ore 16.30 presso la sala consiliare del municipio ci sarà infatti l'assegnazione del premio alla memoria di Massimiliano Valsecchi, e a riceverlo sarà il religioso nato in Benin.

Sacerdote dal 2005, don Michele da alcuni anni si impegna ad offrire a più di 100 ragazzi orfani e bisognosi una casa di accoglienza, una scuola e un centro di arti e mestieri per dare loro opportunità di lavoro e autonomia in Benin.

Nella Valsecchi: «Vogliamo omaggiare il merito e chi aiuta i bisognosi»

«Nel suo progetto di aiuto vi è la necessità urgente di realizzare dei pozzi per ovviare alla mancanza di acqua, indispensabile fonte di vita - commenta Nella Valsecchi, mamma di Massimiliano, illustrando le motivazioni che hanno portato alla scelta di don Kotoko per il premio 2019 - In questi anni don Michele ha inoltre affiancato come aiutante don Matteo Gignoli, responsabile delle Parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate. Per questo impegno riteniamo questo sacerdote e missionario, le cui attività sono svolte a favore della propria terra di origine, meritevole di un particolare riconoscimento».

La scelta è stata presa dalla stessa Nella Valsecchi in accordo con il sindaco di Olginate Marco Passoni. «L'anno scorso avevamo premiato la missionaria Rita Milesi e l'anno prima il Gruppo Aiuto Mesotelioma - aggiunge Nella Valsecchi - Il Premio della bontà è giunto ora alla sua 37esima edizione e nell'ultimo periodo abbiamo voluto guardare anche oltre i confini strettamente locali, decidendo sempre in base al merito. Un modo per rendere pubblico l'impegno di tante persone o gruppi che aiutano i più bisognosi».

Tutta la cittadinanza è dunque invitata alla cerimonia di premiazione in programma domenica 24 novembre.