Primo anno molto positivo, ora il Jolly di Olginate potenzia la programmazione

Giovedì 6 febbraio prenderà il via la prima parte della rassegna di film di qualità organizzata dal Cinema Jolly di Olginate. La grande novità di quest’anno è il raddoppio delle proiezioni, previste infatti non più solo al giovedì sera, ma anche al lunedì sera successivo (vedi locandina sotto). Una nuova opportunità offerta dai volontari che stanno portando avanti questa grande sfida culturale da più di un anno. Sono infatti ormai trascorsi 13 mesi dalla riapertura ufficiale della sala cinematografica, avvenuta a fine dicembre 2018. Durante questo primo anno di attività la struttura ha proposto 50 titoli diversi con quasi 200 proiezioni singole: ottimo risultato soprattutto per una realtà così giovane e ancora poco conosciuta.

Grande è il lavoro svolto quotidianamente dagli oltre 60 volontari, coordinati dal parroco don Matteo Gignoli, che si occupano dei molteplici aspetti funzionali legati all’apertura della sala, al suo mantenimento, alla gestione della biglietteria, alle pulizie, al montaggio dei film con i trailer e alla proiezione e non da ultimo tutto l’aspetto comunicativo attraverso i numerosi canali (sito web, profili social, newsletter email e lista whatsapp).

Mattia Morandi, staff Jolly: «Molte iniziative apprezzate per promuovere cultura, cinema e teatro»

«Una realtà che con questi numeri guarda con fiducia al futuro e che si sta imponendo sul territorio lecchese come “incubatore” di cultura, non solo arte cinematografica ma anche teatrale e musicale - commenta Mattia Morandi a nome dello staff del Jolly - In occasione della recente festa patronale il teatro Jolly ha infatti ospitato lo straordinario concerto della New Pop Orchestra, composta da 50 elementi. Proprio in questo periodo torna anche la rassegna teatrale “Palcoscenico 2020 - Ritorno a teatro” organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Olginate, che rappresenta un grande ritorno per gli amanti delle commedie: proprio sul palco del Jolly infatti alla fine degli anni 90 e inizio 2000 si sono succeduti grandi attori di calibro nazionale con grande seguito di pubblico. L’obiettivo di questa rassegna è tornare a proporre iniziative di qualità all’interno di un teatro rinnovato come il Jolly».

Tutte le informazioni legate ai film in programmazione, ai teatri in calendario o agli eventi speciali sono visibili e costantemente aggiornati sul sito www.cinemateatrojolly.it Sul sito è inoltre possibile iscriversi alla mailig list oppure alla lista di whatsapp per conoscere in anteprima la programmazione.

