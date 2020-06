Olginate, nel vivo i lavori di prolungamento della pista ciclopedonale in zona Adda

Stanno entrando nel vivo i lavori di prolungamento della pista ciclopedonale sul lungofiume a Olginate. La tratta in questione andrà a collegare l'attuale ponte in legno del Lavello con via Moronata. Nei giorni scorsi, alla presenza del tecnico della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi, e del titolare della ditta Colombo Giardini, è stata effettuata la consegna dei lavori che riguarderanno anche un intervento di manutenzione ordinaria di alcuni elementi in ferro del ponte ex ferrovia e del rivestimento superiore in legno.

L’intervento prevede inoltre l’installazione di un'illuminazione adeguata lungo il nuovo tratto con pali muniti di un sistema di alimentazione a pannelli fotovoltaici. Il cantiere è operativo da una decina di giorni.

«Il progetto si inserisce nell’ambito del bando Emblematici Cariplo 2016, dove la Provincia di Lecco ha avuto il ruolo di capofila - fa sapere il sindaco di Olginate, Marco Passoni - Il valore degli interventi è pari a circa 280.000 euro finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ringrazio l'ingegner Fabio Valsecchi, Responsabile del Servizio trasporti e mobilità della Provincia, con il quale abbiamo iniziato a pensare a questo progetto quasi cinque anni fa. Grazie per non aver mai smesso di crederci e per aver creato le condizioni per realizzarlo. Un ringraziamento va anche al consigliere provinciale Mattia Micheli per aver portato a termine il progetto».

Previsti 150 giorni di opere

Il tempo previsto per le opere è pari a 150 giorni: la nuova tratta di pista ciclopedonale in zona Adda a Olginate sarà dunque pronta tra fine ottobre e inizio novembre. Il collegamento servirà anche i residenti di Valgreghentino che vorranno raggiungere a piedi o in bicicletta il lungofiume, sia la sponda di Olginate che quella di Calolziocorte.

