Olginate, dal salvadanaio del coiffeur Remigio fondi per la campagna "Aiutiamoci"

Non si ferma a Olginate la macchina della solidarietà nei giorni dell'emergenza. Questa volta un contributo importante nella raccolta fondi a favore di chi si trova in prima fila nella lotta al Covid, arriva da Remigio Morelli, celebre ed estroso parrucchiere salito anche alla ribalta delle cronache nazionale per il suo taglio bendato. L'impegno di Remigio è nato in realtà alcuni anni fa, è sempre stato portato avanti a favore dei servizi sociali e ora verrà indirizzato a sostegno degli ospedali lecchesi.

«"Nessun uomo è un’isola: ogni uomo è parte della propria comunità" è il messaggio fondamentale di "Sapersi donare", iniziativa che Remigio Morelli, da anni impegnato nel sociale attraverso progetti a sostegno dei più fragili, ha preso il via nel 2011 - ricorda l'Amministrazione comunale - Sebbene a battenti chiusi (Morelli è infatti titolare dell’attività L’Estro) di Olginate, Remigio ha scelto di donare 1.000 euro, raccolti in precedenza attraverso l’ormai famoso salvadanaio, a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso la raccolta fondi “Aiutiamoci” intrapresa dalla Fondazione per l’emergenza Coronavirus».

La campagna “Aiutiamoci” in prima battuta era nata al fine di raccoglie fondi per fornire mascherine a sostegno degli ospedali di Lecco e Merate, ma, grazie alla generosità di ben 8.381 donatori che hanno contribuito a raggiungere quota 4.100.000 Euro, la Fondazione ha deciso di continuare la propria azione estendendola a tutto il territorio, per permettere anche a Rsa, Comunità per minori, medici di base, volontari e quanti operano in questa difficile situazione, di potersi proteggere nel modo più accurato possibile.

Remigio Morelli e i clienti che sostengono il progetto "Sapersi donare" hanno così deciso di fare la loro parte, donando ancora una volta. «Un’altra goccia nella vastità dell’oceano che però, senza quella goccia, non sarebbe tale: Grazie!»