Nuovo direttivo e tante iniziative con l'associazione "Scuolaboriamo"

Prima riunione nei giorni scorsi per il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione "Scuolaboriamo" a seguito dell’assemblea dei soci svoltasi a novembre. Un direttivo fortemente rinnovato grazie alla disponibilità di nuovi genitori che hanno accettato l’invito a far parte del sodalizio per portare nuova linfa e nuove energie. Anche per questo motivo è stato chiesto ad Ivana Bassani di continuare a ricoprire il ruolo di Presidente, a garanzia di una continuità con quanto fatto finora e tuttora in essere, ma anche quale punto di riferimento importante per tutte le “new entry”. Con l’avvio del nuovo triennio la presidente desidera ringraziare tutti i consiglieri uscenti per il tempo, le risorse e le energie dedicate all’associazione. Ecco, di seguito, il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2020-2022.

Il Direttivo per il triennio 2020-2022

Presidente: Ivana Bassani

Vice presidente: Marina Cornara

Segretaria: Sabrina Cecere

Tesoriere: Marta Negri

Addetto stampa e comunicazioni esterne: Mattia Morandi

Consiglieri: Eleonora Crippa, Alessandra Cortesi, Laura Orrù, Elena Passoni, Michela Magni, Elhattab Elibrahimi Ouafae, Alessandra Tavola.

I progetti in essere

L’associazione dei genitori, che nel corso del 2020 festeggerà i suoi primi 10 anni di attività, continua ad essere partner importante supportando economicamente e concretamente numerosi progetti in stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo di Olginate, Garlate e Valgreghentino e le relative amministrazioni comunali. Le progettualità attivate per questo anno scolastico 2019/2020 riguardano tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. In particolare verrà svolto nelle primarie lo screening dislessia, in collaborazione con la dottoressa Senatore e la maestra Maria Teresa Fumagalli mentre per gli alunni delle scuole medie sono state riconfermate le lezioni di lingua straniera con insegnante madrelingua inglese su tutte le classi e francese/tedesco sulla 3a media, attività coordinata da Michela Magni. Vengono finanziate ore di lezioni con madrelingua inglese anche alla scuola primaria, classi 4e. Sempre alle scuole medie è ormai consolidata l’attività della merenda organizzata al sabato, coordinata da Laura Orrù in collaborazione con i genitori delle varie classi che a rotazione offrono questo servizio ai ragazzi riscuotendo sempre un grande successo, il cui ricavato viene destinato al sostegno delle progettualità sopra descritte. Oltre ai progetti svolti in classe, l’associazione Scuolaboriamo è da molti anni referente organizzativo logistico del Piedibus a Olginate grazie al coordinamento di Silvia Cazzaniga e, da quattro anni anche a Valgreghentino grazie al lavoro di Maria Grazia Brambilla.