Torna il mercato a Olginate: solo alimentari e misurazione della temperatura

Dopo Airuno, Mandello, Lecco e altre località del territorio, anche a Olginate con la "Fase 2" torna il mercato settimanale. L'appuntamento è per la mattinata di venerdì 8 maggio. Anche in questo caso verranno adottati precise restrizioni e controlli per contrastare il rischio Covid. Le disposizioni in vigore fino al termine dell'emergenza sono state illustrate dall'Amministrazione comunale.

Innanzitutto il mercato riapre per la sola vendita di generi alimentari. Sarà istituito il divieto di parcheggio lungo la strada Alzaia e l’accesso dovrà avvenire dall’ingresso principale di via Cesare Cantù. L'accesso all’area di mercato sarà contingentato e consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani.

Sarà presente personale addetto, incaricato dal Comune, per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e sulla distanza di sicurezza tra le persone. Verrà inoltre provata la febbre con rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro ingresso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che avranno una temperatura uguale o superiore a 37,5° C.

È poi previsto l'obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina. Stesso obbligo anche per i clienti: dovranno indossare guanti e mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.