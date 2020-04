Un nuovo suv e due motociclette per la Polizia locale di Olginate

Un nuovo parcheggio in via Postale Vecchia; la riqualificazione della strada agro-silvo-pastorale che collega Consonno alla frazione Dozio di Valgreghentino e un’area di sosta bus in via Redaelli, di fronte all’Istituto Comprensivo.

Sono queste le tre opere per le quali l’ufficio Lavori pubblici del Comune di Olginate ha chiuso e aggiudicato tre gare di appalto. Gli interventi dovrebbero quindi prendere il via tra breve tempo. Quello relativo all'area di sosta pullman per le scuole - in zona ex municipio - già la prossima settimana.

Novità anche per quanto riguarda i vigili. «È stato inoltre approvato il progetto del comando di Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino che permetterà l’erogazione di un contributo di 30.000 euro da parte di Regione Lombardia per l’acquisto di un nuovo suv gpl e di due motociclette - ha fatto sapere il sindaco di Olginate Marco Passoni - L’implementazione di questi mezzi permetterà di sostituire i vecchi in dotazione al momento, e di aumentare gli standard di qualità del servizio offerto dagli agenti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto inizialmente presentato alla Regione puntava ad ottenere un finanziamento di 47.000 euro, la cifra ottenuta è comunque significativa e permetterà appunto di acquistare un'autombile e due moto. Intanto resta al vaglio dell'Amministrazione di Olginate anche l'ipotesi in acquistare due autovelox da posizionare lungo via Cantù e via Redaelli.