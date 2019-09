Olginate, una volpe alla scoperta della frazione di Santa Maria

Un volpino alla scoperta della frazione di Santa Maria. Ha destato curiosità il simpatico esemplare che più di una persona ha visto aggirarsi ad agosto nella località di Olginate.

La volpe (nella foto) ha raggiunto in particolare l’abitazione di Stefania Meale che ha avvisato i tecnici dell’Asl i quali hanno riaccompagnato l’animale nelle colline sovrastanti da dove molto probabilmente era scesa in cerca di cibo. Nei suoi giretti a valle (probabilemnte dai boschi di Consonno e della vicina Valgreghentino) ha preso come "alloggio" il box della famiglia olginatese.

«Mi hanno detto che non si tratta di un fatto così insolito come si potrebbe pensare - racconta Stefania Meale - Noi l’abbiamo vista per diversi giorni, almeno una settimana, prima della partenza per le vacanze. Entrava nel nostro garage e sembra sia andata anche in altre villette della zona in cerca di qualcosa da mangiare. Ovviamente i più incuriositi dalla presenza di questa volpe sono stati i bambini. Noi la vedevamo intimorita e tranquilla. Dopo qualche giorno, visto che ritornava e non sapevamo come comportarci, abbiamo avvisato il Servizio Recupero animali selvatici che si è occupato di lei. È stata una visita inaspettata e gradita».

Gallery