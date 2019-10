680.000 euro di spesa e 15 mesi di lavori: terminata ad Annone la separazione delle fognature

Conclusa ad Annone Brianza la separazione della fognatura nella zona industriale. In totale 15 mesi di lavoro e oltre 680.000 Euro di investimento per l'intervento curato da Lario Reti Holding. Le opere, che hanno riguardato in particolare le vie XXV Aprile, Ing. Cabella Lattuada, Parini e Lecco, sono iniziati nel giugno 2018 e hanno visto la loro conclusione nel corso dello scorso settembre.

«Il progetto ha comportato la realizzazione di una nuova rete dedicata alle sole acque nere, della lunghezza complessiva di circa 1.400 metri, e la posa di 40 camerette di ispezione lungo il tratto - fa sapere l'ufficio stampa della Spa che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Lecco - La rete di fognatura preesistente è stata mantenuta per lo smaltimento delle acque meteoriche in via Parini e XXV Aprile. In via ing. Cabella Lattuada è stata inoltre sostituita completamente la tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche, in accordo e per conto dell’Amministrazione Comunale, con una nuova tubazione di diametro superiore all’esistente, compresa la posa di camerette di ispezione. I lavori sono stati inoltre occasione per effettuare il rifacimento di un tratto di rete acquedotto, circa 705 metri, in via Parini e via Ing. Cabella Lattuada».

Nel corso del mese di ottobre verranno ripristinati i luoghi secondo lo stato esistente prima degli interventi, una volta trascorsi i necessari tempi di assestamento stradale.