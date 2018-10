Operai al lavoro a Isella per sostituire i cartelli divelti dal maltempo

Non solo tetti scoperchiati, allagamenti e alberi crollati. La violentissima ondata di maltempo che ha colpito il Lecchese lunedì sera ha prodotto danni anche alla segnaletica stradale.

Molti cartelli sulla SS36 (e non solo) sono stati in parte divelti dalla furia del vento. I tecnici di Anas in mattinata si sono messi al lavoro per sostituire la segnaletica allo svincolo di Isella, come testimoniano le foto che vi proponiamo a corredo dell'articolo.

Gallery