Per costruire l'Oratorio San Luigi basta correre da Lecco a Malgrate

Una corsa non competitiva, che promuove il benessere del movimento quotidiano, sosterrà la costruzione del nuovo oratorio San Luigi di Lecco.

La manifestazione "3Km2run4fun" nasce con questo spirito nobile, e con un'idea molto originale: il percorso di tre chilometri tra il capoluogo e Malgrate potrà essere infatti percorso da oggi sino al prossimo mese di ottobre, 24 ore al giorno, festivi compresi. Ognuno sarà responsabile del tempo registrato, con l'organizzazione che richiede a tutti i partecipanti di non falsare le prestazioni.

Partecipare è facile: basta iscriversi versando 10 euro che saranno devoluti in beneficienza, percorrere il lungolago e loggarsi al sito per registrare la propria prestazione cronometrica. Il tempo, però, passa in secondo piano. L'aspetto importante è la voglia di partecipare e condividere un evento creato per valorizzare il territorio con uno scopo di solidarietà: costruire un luogo dove i ragazzi possano giocare, imparare, confrontarsi e dialogare in tutta tranquillità. Durante l'anno verranno organizzati simpatici eventi per coinvolgere tutta la cittadinanza in una continua animazione del lungolago.

Un premio per i migliori

Le classifiche finali raccoglieranno gli sforzi di tutti i partecipanti, dalle mamme con le carrozzine agli anziani col bastone, ai bimbi pieni di energia, ai padroni dei cani con i loro migliori amici, alle coppie, ai super atleti, ma soprattutto al semplice cittadino che vuole farsi una bella passeggiata sul lago. I più meritevoli per qualità e quantità delle sessioni fatte verranno premiati in una festa conclusiva nella quale saranno riconosciuti tutti "i migliori".

L'Oratorio San Luigi organizza "3Km2run4fun" in collaborazione con Ltm e i Comuni di Lecco e Malgrate. Per informazioni consultare il sito www.la324.it.