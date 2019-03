L'Orrido di Bellano è già a quota 5.000, si viaggia verso nuovi record

«Oggi abbiamo superato i 5.000 ingressi dal 1° Gennaio 2019! Numeri che fanno sempre più stupore, se pensate che nel 2018 i 5.000 ingressi si erano raggiunti solo il 1° aprile (giorno di Pasqua), e poi abbiamo chiuso a 93.000 visitatori!». Il messaggio è stato postato sul gruppo Facebook della maggioranza di "Bellano guarda avanti" che conferma così la continua crescita di turisti e visitatori allo spettacolare monumento naturale bellanese.

In particolare, nel mese di marzo del 2018 si erano registrati 1.157 ingressi in totale, mentre in data 10 marzo 2019 è già stata raggiunta quota 1.772 ingressi (ben + 65%), e mancano ancora cinque giornate di aperture.

Ma le belle notizie non finoscono qui. Proseguono infatti spediti i progetti di riqualificazione del sito: sono stati appaltatati i lavori delle nuove passerelle che condurranno i visitatori fino ai piedi della grande cascata, così da far diventare ancora più attrattivo e spettacolare il gioiello di Bellano.