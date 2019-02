Orrido di Bellano, è un vero boom: in due mesi aumento del 40% di visite

Dopo nemmeno due mesi di apertura al pubblico in questo nuovo anno, l'Orrido di Bellano conferma la sua grande crescita a livello di appeal sui visitatori.

I primi dati forniti dall'Amministrazione comunale sono infatti decisamente incoraggianti. Gli ingressi registrati sono già 3.190, un incremento notevole rispetto ai 2.280 dello stesso periodo del già ottimo 2018. A livello percentuale, un incremento di quasi il 40%. Considerando invece il confronto con il 2017, l'incremento è addirittura del 136%.

Quasi improponibile il confronto con il 2016, quando gli ingressi di gennaio e febbraio furono 450. Soltanto il mese di febbraio 2019 (con un giorno in meno perché chiuso per neve) segna un incoraggiante +28% rispetto a febbraio 2018.

Lo scorso anno, il 2018, è stato decisamente proficuo per la bellezza naturale di Bellano. Gli ingressi furono 74.800 a fine agosto, per arrivare a 92.354 considerando tutti i dodici mesi. Partendo con un 40% in più nei due mesi invernali, per quanto contraddistinti dal bel tempo, l'Orrido può puntare a migliorare il primato assoluto in questo 2019 iniziato sotto i migliori auspici. Nel 2017, invece, le visite superarono la soglia delle 70mila in tutto l'anno.