Cadono massi all'Orrido: chiuso il passaggio pedonale che porta alla Valle dell'Oro

Chiuso al transito pedonale l'Orrido di Civate. A causa dell'improvvisa caduta di massi dalla parete rocciosa laterale al sentiero per la Valle Dell’Oro, il sindaco Baldassarre Mauri ha deciso di firmare l'ordinanza che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, ha reso necessario dare corso al sopracitato provvedimento, al fine di consentire il regolare svolgimento delle opere.

Chiusura a tempo indeterminato

Leggendo il documento ufficiale, si apprende che il tratto non sarà transitabile ai pedoni «sino al ripristino della sicurezza per il transito»: di fatto, a tempo indeterminato. Il sindaco ha incaricato gli Operatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nonché i Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine, del controllo per l’esatta osservanza della presente ordinanza, segnalando eventuali inadempienze e provvedendo nel caso, alla rilevazione e contestazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada. Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Paolo Orsenigo.

Gli eventuali trasgressori saranno multati, in rispetto delle vigenti disposizioni di legge.