L'incasso dell'Orrido a Ferragosto aiuterà il Comune di Casargo

I Comuni di Bellano e Vendrogno vicine ai paesi più colpiti dalle recenti alluvioni che quest'estate hanno lasciato ferite profonde nel territorio.

«In queste settimane - spiegano il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e quello di Vendrogno Leonardo Enicanti - abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire vedere il proprio paese percosso dalla violenza dell'acqua e del fango, abbiamo visto frane bloccare le nostre strade, negozi case e perfino il Municipio di Bellano allagati, stradine crollate, valli piene di detriti, un albero che ha schiantato la passerella dell'Orrido fortunatamente senza coinvolgere persone, centinaia di miglia di danni; ma contemporaneamente è emerso il grande impegno e la solidarietà di tanti volontari, cittadini, istituzioni e forze dell'ordine».

«E proprio seguendo questo principio di aiuto e solidarietà - continuano Rusconi ed Enicanti - abbiamo voluto dare una mano ai paesi vicini che più hanno subito la furia della natura, con la collaborazione di tante nostre associazioni. Abbiamo pensato di aiutare il Comune di Casargo, messo in ginocchio nei giorni scorsi dall'evento alluvionale, destinando l'intero incasso dell'Orrido nel giorno di Ferragosto al progetto #forzacasargo.

Il 14 settembre poi, abbiamo organizzato a Vendrogno una giornata con un torneo di calcio, un torneo di basket e cena con serata musicale. L'intero incasso della giornata verrà destinato al Comune di Premana e al progetto #premananonsiferma, che ha subito il 12 giugno scorso la violenta alluvione».

«Azioni di sensibilizzazione»

«Queste due iniziative - concludono i sindaci - mirano a raccogliere fondi per aiutare in modo concreto le due comunità, ma vogliono essere anche azioni per sensibilizzare chi verrà a conoscenza di questi gesti, chi visiterà l'Orrido, chi verrà a giocare o a mangiare a Vendrogno, sulla fragilità del nostro territorio e la necessità di fare squadra, fermarsi un attimo a riflettere e pensare non solo allo sviluppo dei nostri bellissimi luoghi, ma anche alla loro conservazione e messa in sicurezza».

Un grazie è stato rivolto alle associazioni che subito hanno accolto la proposta e stanno aiutando fattivamente ed economicamente a organizzare i due eventi, come le Pro loco di Bellano e Vendrogno, la Polisportiva Bellano, il Cinema di Bellano (che ha deciso anche di omaggiare i due film sotto le stelle organizzati a Casargo in queste settimane), l'Avis Bellano, gli Amici di Ombriaco, e i numerosi volontari coinvolti.