Otto nuovi box per la restituzione dei libri nelle biblioteche del Sistema Lecchese

Sempre più comuni lecchesi sono ora dotati del box per la restituzione dei libri all'ingresso delle biblioteche. Si tratta di un servizio operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Da venerdì mattina 5 giugno il contenitore è stato posizionato anche in piazza Garibaldi a Oggiono: il box serve per la restituzione di volumi, riviste e Dvd presi in prestito presso la biblioteca cittadina "Franco Pirola" e nelle altre appartenenti al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese.

Oltre che a Oggiono è possibile trovare il box anche a Barzio, Bellano, Bulciago, Calolziocorte, Colico, Missaglia e Olgiate Molgora. Si tratta di un'iniziativa del Sistema Bibliotecario finanziata da Lario Reti Holding, nell'ambito della campagna Art Bonus, progetto "Le biblioteche per tutti". Attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, i documenti di proprietà delle altre biblioteche verranno restitutiti alle diverse sedi.

Così come accade per qualsiasi materiale che entra in biblioteca, anche i libri consegnati nel box subiranno una quarantena di 72 ore prima di essere rimessi in circolazione. «A Oggiono il contenitore è stato consegnato giovedì, sotto la pioggia, ed è rimasto impacchettato fino alla mattina del giorno successivo. Al primo svuotamento, a mezzogiorno di venerdì, erano stati già ritrovati alcuni libri restituiti - commenta il direttore Nicoletta Molatore - Evidentemente il box "parla da solo" e gli utenti della biblioteca hanno subito colto l'occasione per rendere velocemente i libri in loro possesso. La postazione esterna che può contenere fino ad un massimo di 200 libri, verrà svuotata una volta al giorno, da martedì a sabato».