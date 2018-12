"Un palco in corsia": gli attori portano il teatro in Cardiologia

Ha riscosso il gradimento di tutti i pazienti l'evento natalizio proposto dalla Compagnia del Lago che, lo scorso sabato, ha portato all'ospedale Manzoni "Un Palco in corsia" nella versione natalizia "Palco di Natale".

Dal 2014 la Compagnia del Lago propone un momento di intrattenimento teatrale nella corsia di Cardiologia Riabilitativa. Questo sabato, alla fine della rappresentazione, i ragazzi della Compagnia hanno organizzato e offerto un buffet natalizio ai pazienti e visitatori che hanno gradito condividere serenamente questo augurio di buone feste e di pronta guarigione.

"Un palco in corsia" è ideato e coordinato dalla direttrice della Compagnia del Lago, Elisabetta Molteni, e direttamente promosso e sostenuto dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Lecco e primario della Cardiologia Riabilitativa, Pierfranco Ravizza. Il prossimo appuntamento in corsia è previsto per gennaio 2019.

Gallery