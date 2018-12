Panettoni in dono a medici e infermieri che lavoreranno il giorno di Natale

Un carrello pieno di panettoni Telethon in dono a ogni reparto dell'ospedale di Lecco. L'iniziativa si è concretizzata nei giorni scorsi in vista delle festività natalizie, con i panettoni che sono stati consegnati da Anita Brizzi, Sergio Sala, Emanuela Rossi e Angelo Fontana grazie all'interessamento della UILDM, del coordinamento lecchese Telethon e dell'azienda dolciaria Maina che ha donato un dolce, simbolo del natale, ad ogni reparto del Manzoni.

«Questo semplice e sentito dono è un modo per esprimere al personale sanitario che si prodiga per il nostro benessere instancabilmente ogni giorno dell’anno i nostri migliori auguri per un felice Natale e un prospero sereno anno nuovo 2019» - commenta Angelo Fontana a nome di Telethon. Un messaggio ripreso anche da Antita Brizzi. «I panettoni erano destinati a quelle persone speciali che passeranno il giorno di Natale in ospedale facendo compagnia e assistenza agli ospiti della struttura - ricorda la volontaria - Tutte le caposala dei reparti, alle quali abbiamo consegnato il panettone, sono state contente e meravigliate di una simile iniziativa L'accoglienza che più mi è rimasta impressa è stata quella del reparto di psichiatria perché la caposala ci ha detto che il panettone lo avrebbero mangiato insieme ai pazienti. È stata davvero una bella esperienza».

L’iniziativa è proseguita poi alla Casa di riposo Airoldi e Muzzi, dove il presidente Giuseppe Canali è stato molto felice per il dono ricevuto. Anche qui i panettoni sono stati portati nei vari reparti per le operatrici che saranno al lavoro il giorno di Natale. Nel pomeriggio terza tappa del "dono dei panettoni natalizi" alla Casa di riposo Madonna della Fiducia di Calolziocorte, con i ringraziamenti della direzione e del personale di servizio.

Le iniziative Telethon a sostegno della ricerca medico-scientifica continuano intanto in tutto il territorio registrando un'ottima partecipazione di pubblico. Tra le feste più riuscite quella alla scuola di Ballabio (foto sotto).

Gallery