Abbadia, le notizie del paese sul nuovo pannello luminoso

Un pannello luminoso per illustrare ai cittadini le principali notizie della vita del paese. Anche Abbadia Lariana si è dotata di una "bacheca" moderna, che a breve sostituirà quella vecchia in plexiglass nella quale trovavano spazio le notizie su fogli di carta.

L'installazione in Piazza Carlo Guzzi, di fronte al Municipio, è avvenuta nella giornata di mercoledì e da oggi gli abbadiensi che transitano lungo la Provinciale 72 la possono leggere. La prima notizia scelta dall'Amministrazione comunale riguarda l'imminente Festa di Sant'Antonio nella frazione alta di Crebbio.

«Riporteremo le iniziative del Comune, le delibere più importanti e le notizie più fresche - commenta il sindaco Cristina Bartesaghi - Per adesso teniamo la notizia fissa, ma abbiamo la possibilità di far girare le notizie o di far scorrere il testo quando è particolarmente lungo. Il pannello si trova in una buona posizione per essere visto dal maggior numero di cittadini possibile. Abbiamo il sito internet e la newsletter, ma c'è ancora una parte di popolazione che ancora non utilizza questi mezzi».

Il cartaceo verrà soppiantato? «No, alcuni avvisi potranno essere collocati ad esempio all'ingresso del Municipio, nella bacheca una volta usata per l'albo pretorio (ora soltanto digitale, ndr). Anche le altre bacheche attive in paese resteranno, semplicemente verranno sostituite con altre nuove già acquistate grazie all'avanzo di bilancio».

