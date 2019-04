Piazza Affari riapre con barriere e cassa automatiche

Partiti lunedì 11 marzo, sono terminati i lavori di installazione, lungo il tratto di accesso al parcheggio di piazza Affari, delle postazioni di ingresso e uscita automatizzate che entreranno in funzione a partire da domani, venerdì 12 aprile.

«Un nuovo tassello sul fronte dell'ammodernamento dei nostri parcheggi - sottolinea l'assessore alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi -, che proseguirà a breve con il rinnovamento anche di piazza Mazzini e, a seguire, della viabilità di viale Costituzione, con la desemaforizzazione dell'area di accesso e uscita dalla città».

La novità: il sistema che legge le targhe

La cassa automatica e le barriere di ingresso e uscita sostituiscono il presidio gestito dalla società Linee Lecco, con un’ulteriore interessante novità: accanto alla possibilità di pagare con POS, sarà attivo già a partire dalla giornata di domani il nuovo sistema di lettura della targa, che consente di riconoscere il veicolo in entrata e in uscita, aprendo le barriere senza alcuna necessità di introdurre il ticket pagato alla cassa.

«Stiamo lavorando a un ulteriore ammodernamento - spiega l'amministratore unico di Linee Lecco spa Mauro Frigerio - che consenta l’utilizzo del sistema Telepass anche in questo parcheggio, così come già in via Sassi, via Adda e via Parini».