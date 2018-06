Accordo sindacati-azienda ospedaliera: «Nuova regolamentazione per il parcheggio dei dipendenti»

E’ stata raggiunta giovedì 21 giugno, tra la Direzione di Asst Lecco e tutte le rappresentanze sindacali della dirigenza e del comparto presenti al tavolo di discussione, l’intesa relativa alla regolamentazione dell’utilizzo del parcheggio dei dipendenti, collocato al piano -2 e -4 dell’ospedale "Manzoni" di Lecco.

Il sistema su cui si è convenuto, prevede nello specifico l’installazione di un contatore e di un regolatore di accessi che consentirà l’ingresso di circa 650 autoveicoli; i restanti posti (circa 150) rimarranno invece riservati per i dipendenti del turno pomeridiano. Quando i 650 posti saranno occupati, non sarà più possibile accedere al parcheggio e i dipendenti potranno proseguire per il parcheggio gratuito di Via Nassiriya.

Alle ore 11.30, il contatore verrà sbloccato consentendo l’accesso ai dipendenti in arrivo per il turno del pomeriggio. Verrà garantito, inoltre, il parcheggio ai dipendenti con problemi di deambulazione, certificati dall’ATS o dal Medico Competente. Le auto parcheggiate fuori dagli spazi consentiti verranno rimosse.

«Le motivazioni di tale riorganizzazione vanno nella direzione di una maggiore attenzione nei confronti di quei dipendenti che effettuano i turni lavorativi” – spiega il commissario paolo Favini - “L’idea di riservare e garantire i posti ai turnisti del pomeriggio, scaturisce dalla considerazione che il turno termina tra le 20 e le 22 e in quelle ore, soprattutto in inverno, potrebbe essere poco agevole andare a recuperare l’auto parcheggiata fuori dal presidio. I turnisti notturni, invece, non dovrebbero avere problemi in quanto tra le 20 e le 22 il parcheggio dei dipendenti ha molti posti disponibili».

Per tutti gli altri dipendenti che non troveranno parcheggio presso l’ospedale cittadino, sarà possibile accedere al parcheggio di via Nassiriya, distante circa un chilometro dal presidio, dove saranno disponibili fino a 207 posti auto riservati esclusivamente ai dipendenti. Il parcheggio, che andrà definitivamente a regime tra settembre ed ottobre, sarà dotato di dispositivo di ricezione “telepass” aziendale, impianto di videocontrollo di sicurezza, sistema di chiamata di emergenza automatica completo di avvisatori manuali.

«Su richiesta delle organizzazioni sindacali, l’azienda si impegna ad intensificare i controlli incrociati di entrata ed uscita del personale effettivamente di turno, così da scongiurare l’uso improprio del posteggio, e nella revisione e razionalizzazione dei pass concessi – prosegue il Commissario Favini –. Sono attualmente in corso di valutazione anche le ulteriori richieste, in special mondo l’ipotesi di un potenziamento dei collegamenti tra via Nassiriya e l’Ospedale Manzoni, in collaborazione con il Comune di Lecco, a beneficio dei dipendenti e dei cittadini».