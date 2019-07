Terminati i lavori al parcheggio della palestra di via Puncia a Garlate

La scorsa settimana è stato completato, con la posa del tappetino e la segnaletica, il parcheggio della palestra di via Puncia a Garlate, «essenziale anche per tutte le attività vicine» come dichiara il sindaco Giuseppe Conti.

«Il parcheggio è ampio e comodo, e rappresenta un elemento essenziale per la riqualificazione di quella parete del paese. Nelle prossime settimane verrà completato il tratto di ciclabile che conduce all'area a lago che verrà attrezzata per risultare più fruibile. Il recupero di questa area, ormai diventata di grande richiamo per le pratiche sportive e il tempo libero rappresenta un risultato importante, visto che solo qualche anno fa era di fatto abbandonata».

Ora la palestra comunale riaperta e ampliata, la pista di bmx, le aree per la fruizione libera e per la mobilità lenta rappresentano per l'amministrazione garlatese un «salto di qualità da valorizzare e utilizzare al meglio».