Ancora vento forte su Lecco: prolungata la chiusura dei parchi. Prosegue l'allerta incendi

Proseguirà anche per la giornata odierna, visto il perdurare dello spirare del vento forte su Lecco, la chiusura dei parchi cittadini. Gli spazi verdi della città resteranno non agibili alla popolazione. Non specificata l'effettiva data di riapertura, che dovrebbe essere prevista per venerdì 11, vista la prevista riduzione d'intensità del fenomeno atmosferico.

Scaduta l'allerta della Protezione Civile

Risultano, invece, nulli, i pericoli per il territorio alla Protezione Civile della Regione Lombardia: l'organismo non ha, infatti, rinnovato l'allerta relativa al vento forte scaduta nelle scorse ore. Prosegue quella arancione relativa agli incendi boschivi.