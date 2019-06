Mani sul "verde": al via la manutenzione straordinaria al parchetto di Belledo

Da oggi, venerdì 14, e fino a giovedì 20 giugno l'area cani del parchetto di via Monsignor Polvara a Belledo resterà chiusa per consentire gli interventi da realizzare nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria programmati in città per questo 2019 e in particolare la sistemazione dell'area e la sostituzione della recinzione.