Musica dal vivo e windsurf: a Parè di Valmadrera cambia la viabilità

Per consentire l’organizzazione di due iniziative con musica dal vivo da parte del locale “Drera Fresh Bistrot”, nelle giornate di giovedì 20 giugno e sabato 22 giugno sono stati disposti in via fraz. Parè, dall’intersezione con Via Sotto il Monte sino all’intersezione con la S.P. 583, dalle ore 14:00 alle ore 24:00:

la chiusura al traffico veicolare;

il divieto di sosta.

Inoltre, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Campionato Windsurf Baia di Parè”, promossa dall’ASD Circolo Velico Tivano, per i giorni 22-23 giugno 2019, dalle ore 5:30 alle ore 11:00, sono state disposti: