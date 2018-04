La partita dell'amicizia: i Vigili del fuoco spengono l'ardore dei giostrai

La tradizione si rinnova. Si è disputato anche quest'anno il match di calcio tra i Vigili del fuoco e i giostrai del Luna Park di Lecco. Questa mattina i pompieri lecchesi liberi dal servizio, tolta la divisa, hanno indossato le scarpette per sfidare gli avversari sul campo dell'oratorio di Pescarenico.

L'incontro è terminato con la vittoria dei Vigili del fuoco per 7-6, aggiudicandosi la seconda edizione dell'evento. In campo hanno prevalso comunque spirito sportivo e fair play, in ossequio a un rapporto di amicizia ormai consolidato tra le due rappresentative.