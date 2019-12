Vigili del fuoco e Centro diurno, solidarietà grazie al pallone

Una sfida dal sapore davvero speciale. Giovedì 19 dicembre, con fischio d'inizio alle 10.30, sul campo dell’oratorio di Pescarenico si è svolta la partita di calcio in amicizia tra la squadra dei "Tri agun del lach de lecc", appartenente al Centro Diurno "Il Cerchio Aperto", e quella dei Vigili del fuoco di Lecco.

L'evento testimonia il rapporto concreto tra i Vigili del Fuoco e le associazioni del territorio lecchese, e rappresenta un momento di solidarietà nei confronti delle disabilità e dei più deboli. La partita è terminata in parità. Alla fine le due squadre hanno condiviso un breve momento conviviale, presso la sede operativa di Piazza Bione, per lo scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.