In pensione la dirigente Funghini, protagonista della nascita della Provincia

Barbara Funghini, dirigente della Direzione organizzativa III Appalti e Contratti, terminerà il proprio servizio alla Provincia di Lecco il prossimo 31 maggio, avendo raggiunto il traguardo della pensione.

«La dottoressa Funghini - commentano il presidente Claudio Usuelli e il segretario e direttore generale Mario Blandino - ha dedicato 40 anni della sua vita alla pubblica amministrazione, mettendola sempre al primo posto. In particolare ha accompagnato la Provincia di Lecco sin dalla sua costituzione, diventandone un punto fermo, prima nella presidenza e segreteria generale, poi agli appalti e contratti, infine alla stazione unica appaltante al servizio dei Comuni e degli enti del territorio. Si è sempre impegnata per affermare il valore della nostra Provincia, dimostrando negli anni passione, competenza, disponibilità e professionalità, con un approccio al lavoro innovativo e rivolto al futuro, con l'obiettivo primario dello sviluppo e della crescita dell'ente».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«A dimostrazione del suo attaccamento al nostro ente, la dottoressa Funghini ci ha dato la sua disponibilità a collaborare volontariamente con la Provincia di Lecco fino al 31 dicembre 2020 per supportare il nuovo dirigente in caso di necessità e completare alcune progettualità e pratiche in corso. A lei vanno i nostri più sinceri e sentiti ringraziamenti, oltre ai migliori auguri per il futuro».