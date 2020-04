"Per le vie delle Croci", rinviate le iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

A causa dell’emergenza Coronavirus le messe dell'iniziativa "Per le vie delle Croci" in suffragio delle vittime degli incidenti stradali, sono state rinviate a data da destinarsi. La manifestazione ideata anche per sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza stradale si tiene ogni anno tra aprile e maggio.

«Siamo ovviamente dispiaciuti perché da 13 anni a questa parte la Polisportiva Monte Marenzo (Area sociale) promuove questa iniziativa in collaborazione con la signora Croce Castiglia presidente dell’associazione Matteo la Nasa, ed Ivanni Carminati (AIFVS), per ricordare tutte le vittime che proprio sulle strade hanno lasciato la vita e un vuoto incolmabile nei propri cari e nelle proprie comunità - spiega Angelo Fontana della Polisportiva - Le giuste limitazioni imposte da Stato e Regione per contenere il contagio rende impossibile l’organizzazione di qualsiasi evento che prevenda assembramento di persone, quindi anche funzioni religiose». Da qui la scelta di sospendere e rinviare le celebrazioni alle quali erano soliti prendere parte anche le autorità civili, religiose e militari del territorio.

«Vogliamo rassicurare che comunque non ci scordiamo mai delle vittime della strada - proseguono gli organizzatori di "Per le vie delle Croci" - Saranno presenti spiritualmente nelle preghiere del vescovo missionario monsignor Severino Spreafico di Bergamo e delle Monache Benedettine del Monastero di San Benedetto in Bergamo (foto sotto), che ricorderanno oltre le vittime della strada e i loro famigliari, anche i deceduti e sofferenti del Coronavirus che sta martoriando le nostre comunità».

