Vigili del fuoco in azione per salvare un cucciolo di cerbiatto

Intervento dei Vigili del Fuoco a Perledo per salvare un cerbiatto caduto da 5 metri di altezza. I pompieri del Comando provinciale di Lecco - tramite i volontari del Distaccamento di Bellano - sono entrati in azione intorno alla mezzanotte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno per recuperare un cucciolo di cerbiatto caduto da un muraglione. Successivamente il piccolo animale è stato consegnato ad un veterinario per le cure del caso. L'intervento è durato circa un'ora.

Nei giorni scorsi i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo anche un gattino lungo la provinciale tra Pradello e le Caviate, e una rondine rimasta impigliata in un sottotetto in centro Calolzio.