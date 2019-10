Bici senza campanello, sei ciclisti allontanati dalla pista ciclopedonale a lago

Sei ciclisti allontanati dalla pista a lago perchè sprovvisti di campanello. Questo l'esito dei controlli effettutati questa mattina, domenica, lungo la ciclopedonale che costeggia la riva dell'Adda a Pescate. Sul posto gli agenti del Comando intercomunale di Garlate e Pescate guidati dal sindaco Dante De Capitani, che riveste anche il ruolo di comandante dei vigili. Ben 62 i ciclisti passati al vaglio degli agenti, oltre a 7 padroni di cani per verificare se avessero tutto l'occorrente per raccogliere le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Un'altra iniziativa voluta da De Capitani in nome del decoro, in particolare nell'area verde che si affaccia sull'Adda. Nessuna multa dunque, come capitato in altre occasioni, ma l'allontamento con richiesta di dotare le bicicletta di campanello.

«Prosegue il controllo di prevenzione e avvertimento da parte della Polizia locale intercomunale nei parchi di Pescate - conferma Dante De Capitani - Stamattina due pattuglie dei vigili con il sottoscritto hanno presidiato l'ingresso del Parco Torrette ai confini con Garlate facendo uscire dalla ciclabile a lago e dirottandoli sulla ciclabile a monte sei ciclisti sorpresi senza campanello di segnalazione. Su un totale di 62 biciclette fermate, solo in sei sono risultati privi di campanello, a dimostrazione che i ciclisti sono ben consapevoli che per circolare sul tracciato delle sponde del lago di Pescate è necessario avere il segnalatore di presenza per non incorrere nel rischio di investire i numerosi pedoni, soprattutto anziani e bambini, che utilizzano assiduamente la pista ciclopedonale. Sono stati controllati anche 7 persone che passeggiavano con o loro cani - conclude il sindaco di Pescate - tutti avevano l'occorrente per raccogliere le deiezioni degli amici a quattro zampe».