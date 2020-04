Il Comune di Pescate pronto ad acquistare le mascherine anche per i bambini

«Se nel nuovo decreto il Governo dovesse instaurare l'obbligo di utilizzare le mascherine anche per i bambini, il comune di Pescate acquisterà quelle lavabili da distribuire gratuitamente agli alunni delle nostre scuole e a tutti i bambini residenti in paese». Questa la scelta dell'Amministrazione comunale, resa nota oggi dal sindaco Dante De Capitani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa avrà anche una nota di colore, sempre all'insegna di quel legame al territorio che la Giunta promuove da tempo. «Saranno mascherine di colore azzurro con gli elastici bianchi come i colori del Comune di Pescate - aggiunge De Capitani - Dopo aver distribuito gratuitamente nei giorni scorsi 31 mila mascherine ai residenti, abbiamo pensato di fare la stessa cosa anche per i nostri bambini che fra poco potranno uscire di casa. Per cui, una volta effettuate le procedure richieste, provvederemo a distribuire anche questa tipologia di mascherine alle famiglie in collaborazione con le scuole e la Protezione civile di Pescate».