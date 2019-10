Un nuovo mezzo per i servizi sociali di Pescate

Ha preso servizio nei giorni scorsi la nuova autovettura dei servizi sociali di Pescate, un mezzo fiammante e capiente che ha sostituito il precedente ormai vetusto. Circa 15.000 euro il costo del veicolo acquistato da un concessionario del paese e pagato dal Comune con fondi propri senza dare spazio a sponsorizzazioni.

«L'auto con un bagaglio capiente e apertura delle porte a scomparsa, per la sua configurazione ha la possibilità di trasportare anche carrozzine di persone diversamente abili e anziani - fanno sapere il sindaco De Capitani e Miriam Lombardi, vice primo cittadino con delega ai Servizi sociali - La vettura sarà utilizzata come la precedente per il trasporto gratuito di anziani e disabili che non hanno possibilità di effettuare spostamenti con mezzi propri o di famigliari, per visite mediche, ospedali e verso il centro diurno ricreativo».