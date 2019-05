Troppe buche a Pescate: i cittadini si lamentano della rumorosità della Sp72

La Provinciale 72 a Pescate è troppo rumorosa. La causa sarebbero le buche nell'asfalto. A sollevare la questione sono gli stessi pescatesi, rivoltisi al sindaco Dante De Capitani. La risposta del primo cittadino non ha tardato a giungere: «Chiamerò l'Arpa a misurare i livelli di emissioni acustiche».

La zona in questione è quella in Via Roma, sulla SP72 tra la bocciofila e l'albergo Torrette. A De Capitani sono giunte lettere e segnalazioni con lamentele dovute all'eccessiva rumorosità, a detta dei cittadini causata «dal traffico veicolare sempre più intenso ma soprattutto dai rumori e dalle forti vibrazioni dovute alle pessime condizioni del manto stradale pieno di "buche, crepe ed avvallamenti". Per questo motivo - spiega De Capitani - chiederò immediatamente all'Agenzia regionale per l'ambiente, Arpa, di misurare le emissioni sonore all'interno degli ambienti abitativi che per legge devono essere al massimo di 70 decibel di giorno e 60 dBA di notte».

«Avevo già allertato la Provincia di Lecco che se non avesse asfaltato la strada avrei fatto un'ordinanza - prosegue il primo cittadino - ma poi mi avevano assicurato che avrebbero proceduto a breve con le asfaltature. Spero che le facciano prima che arrivi l'Arpa a misurare».