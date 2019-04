Catturato nelle acque del Lago di Annone un pesce siluro da record

Pesa 50 chilogrammi, è lungo quasi due metri ed è degno delle tramissioni che oggigiorno impazzano in tv riguardo la pesca di veri e propri "mostri" d'acqua dolce.

È un pesce siluro da record quello che le guardie ittiche della Fipsas Lecco - Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquea - hanno pescato nei giorni scorsi nelle acque del Lago di Annone.

Le stesse guardie ittiche hanno chiarito che un esemplare di queste dimensioni non era mai stato catturato nel territorio. Il pesce siluro è, purtroppo, un problema che si trascina da anni: non autoctono e importato nelle nostre acque, ha ormai alterato l'ecosistema posizionandosi in cima alla catena alimentare, mettendo così a serio rischio la sopravvivenza di alcune specie di pesci (e non solo).

