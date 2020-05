Carenza di posti auto: petizione per annettere Via Malpensata alla "Zpru Centro"

Gli abitanti di via Malpensata soffrono della cronica carenza di posti auto e per questo hanno lanciato una petizione, già protocollata in Comune, per chiedere nuovi parcheggi.

«Il riordino di parcheggi e viabilità risalente al 2016 e realizzato senza uno studio dei flussi ha decretato, oltre al fallimento della stazione di servizio Q8, anche l'eliminazione di una dozzina di posti auto, sostanzialmente dimezzando i parcheggi liberi nella disponibilità dei residenti - spiega Marc David Biffi, un residente, promotore dell'iniziativa - I pittoreschi edifici della storica via risalgono alla fine del '700 e non sono pertanto dotati di garage».

Biffi elenca i numerosi "competitor" nella ricerca di parcheggi con cui si devono confrontare i residenti:

- pendolari (ai quali è stato dedicato un ampio parcheggio in via G.B. Grassi)

- avventori di ristoranti e negozi (che hanno a disposizione 27 stalli a disco orario, l'ampio parcheggio di via Parini e i nuovi posti auto che saranno ricavati nell'area dell'ex stazione di servizio Q8 come recentemente dichiarato in un'intervista dall'assessore ai Lavori pubblici).

- utenti della "Casa degli Angeli" (che dividono con i pendolari i soli 16 stalli rimasti non regolamentati da disco orario).

- i futuri utenti dell'ipotetico porticciolo della Malpensata.

Biffi ha più volte comunicato - tramite i canali riservati ai cittadini - le sue rimostranze a sindaco, assessore ai lavori Pubblici, assessore all'Urbanistica, difensore civico, comandante della Polizia locale, «non mancando - spiega - di inviare puntualmente le mie osservazioni al Pgtu, senza mai ottenere risposte sostanziali alla domande più salienti: perché via Malpensata - facente parte dell'area del centro storico denominata A1 - viene esclusa con così grande ostinazione dalla "Zpru centro"?».

Sono anche altre le domande sollevate dalla petizione. «Perché l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Valsecchi evidenzia che è prevista la realizzazione di un porticciolo e di un lido, non compatibili con una Zpru? Non ci risulta che via Malpensata lambisca il lago: il Lungolago Cadorna al quale forse l'assessore si riferiva ha tutt'altre esigenze rispetto a una piccola via storica, secondaria e residenziale come via Malpensata. Inoltre nonostante la stessa definizione di Zpru preveda "spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti privi di posto auto" constatiamo che le vie immediatamente adiacenti come via Manara, Sirtori e Nava - facenti invece parte della Zpru - dispongono sia di posti auto privati che di spazi di sosta dedicati ai residenti, dei quali è vietato servirci».

Finora 15 firme

«Venerdì 22 Maggio sono stato convocato a un incontro per discutere della questione con la comandante Porta, il difensore civico Sgarbi e il sindaco; quest'ultimo non si è presentato. Ho dunque avuto modo di consegnare la petizione per l'annessione di via Malpensata alla "Zpru Centro" finalizzata alla realizzazione di stalli di sosta dedicati ai residenti. La petizione è stata firmata da 15 residenti di via Malpensata e via Cadorna, stanchi di un'Amministrazione che li ignora, li sanziona e intende unicamente riservare i parcheggi agli utenti del presunto futuro porticciolo (per nulla imminente secondo Regione Lombardia) ignorando le esigenze dei residenti - inclusi anziani e famiglie con bambini piccoli - che in Via Malpensata vivono, pagano multe, imposte e votano».