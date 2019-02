Lecco, lanciata la petizione: «Parcheggi gratis la prima mezz'ora e dopo le 20»

La questione dei parcheggi regolamentati nel centro di Lecco continua a fare discutere. Dopo l'entrata in vigore, nei mesi scorsi, delle nuove tariffe e dei nuovi orari, più di un cittadino (e di un commerciante) ha espresso rimostranze, portando la problematica all'attenzione dell'opinione pubblica.

Sul sito Change.org è stata lanciata una petizione, su iniziativa di Giacomo Zamperini, esponente di Fratelli d'Italia, per chiedere al sindaco Virginio Brivio - ma anche all'assessore Corrado Valsecchi, al Comune di Lecco e a LineeLecco - la sosta gratuita per la prima mezz'ora e il parcheggio gratuito dopo le 20. Di fatto, un ritorno alla situazione che vigeva fino a un anno fa.

La petizione, al momento in cui scriviamo, ha raccolto 227 firme. L'obiettivo da raggiungere è quota 500. «Commercianti, lavoratori e residenti segnalano da tempo, purtroppo inascoltati, di come la gestione tariffaria e organizzativa dei parcheggi a Lecco abbia scoraggiato i consumi e la presenza di persone - spiega Zamperini nel testo introduttivo della petizione - rendendo ancor più deserto il centro cittadino e mettendo in difficoltà molti esercizi commerciali, già provati dalla crisi dei consumi».

Le richieste formulate attraverso la petizione