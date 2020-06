Le immagini degli impianti smantellati ai Piani d'Erna

Sono terminate all'inizio nei giorni scorsi, dopo due settimane di lavori e circa 70 interventi di trasporto del materiale a valle tramite elicottero, le operazioni di smantellamento e rimozione dei vecchi impianti di risalita che ai Piani d'Erna da anni attendevano di essere smaltiti perchè inutilizzati.

I lavori di smontaggio degli skilift Chignolo, Roccia, Teggia e Bocca 2 e della manovia sono stati realizzati da ITB (Imprese Turistiche Barziesi), gestore dell'impianto funiviario che da Versasio conduce ai Piani d'Erna, nell'ambito degli accordi previsti dalla convenzione e il Comune che ne regolamenta la gestione.

«Si tratta di un intervento importante di rinaturalizzazione di un'area splendida come quella di Erna - sottolinea l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi - Questi impianti rappresentavano per i lecchesi dei bei ricordi, perché molti hanno imparato a sciare lì. Tuttavia, ormai da anni, i manufatti erano in disuso perché a quelle quote non nevica più, con buona pace di chi afferma che il cambiamento climatico è un'invenzione e che non impatta sul nostro territorio e anche sulla sua economia. Questo, ovviamente, è solo uno dei tanti esempi, in realtà. Era dunque doveroso intervenire per una rimozione che consenta di ripristinare il paesaggio perché i Piani d'Erna possano rimanere e crescere anche come meta turistica di attrazione».

