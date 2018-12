Giovane pianista lecchese si aggiudica il prestigioso "Pozzolino"

Giovane pianista lecchese si aggiudica il prestigioso concorso giovanile "Pozzolino" di Seregno. Jun Li He, nata a Lecco da genitori cinesi, si è affermata nella propria categoria vincendo il primo premio contro settanta pianisti provenienti da otto nazioni, dalla Francia al Giappone.

Di fronte alla giuria presieduta da Pierre Reach e composta da Vincenzo Balzani, Aki Kuroda, Agnieszka Przemyk-Bryla e Barbara Tolomelli, la giovane pianista del Civico Istituto Musicale "G. Zelioli" doveva eseguire due brani obbligatori di Ettore Pozzoli e uno a scelta fra tre pezzi di Schumann, Bach, Kabalevski. Con la sua spontaneità unita a sicurezza, Jun Li He ha convinto la giuria aggiudicandosi l'importante riconoscimento.

Jun Li He studia pianioforte a Villa Gomes con il maestro Isabella Chiarotti, e ben presto ha evidenziato il proprio grande talento. Ha già partecipato a diversi concorsi, vincendo il primo premio al FaSolSi di Milano e il secondo al Concorso Pianistico Nazionale "J. S. Bach" di Sestri Levante.

«Il nostro Civico Istituto Musicale è in grado di garantire livelli di preparazione eccellenti ai giovani amanti della musica che vogliano acquisire competenze in questo ambito e si rivolge a tutti i bambini e a tutti i ragazzi incuriositi e attratti dalla musica - commenta l'assessore all'Istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi - In occasione di questo riconoscimento alla giovane Jun Li He, rivolgo un plauso speciale anche agli insegnanti, dediti alla formazione dei loro studenti e capaci di riconoscere e coltivare la passione per la musica, che in definitiva consente al talento di emergere».