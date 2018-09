Piazza Era a Pescarenico: il divieto di sosta diventa permanente

Diventa permanente il divieto di sosta in Piazza Era. Il provvedimento istituito dal Comune di Lecco, che fino a quest'anno era una prerogativa della stagione estiva, proseguirà a oltranza con tanto di rimozione forzata dei veicoli.

Questo al fine di evitare situazioni di intralcio e pericolo per i numerosi pedoni e turisti che frequentano il caratteristico borgo di Pescarenico, ma anche per valorizzare la piazza e l'organizzazione viabilistica.

«Nei prossimi giorni l'Amministrazione comunale e Linee Lecco convocheranno la comunità di Pescarenico per illustrare le tappe di un processo di inibizione delle soste anche in piazza del Pesce, come annunciato all'inizio dell'estate - sottolinea l'assessore alla Viabilità del Comune di Lecco Corrado Velsecchi - e per dare indicazioni sulla prossima apertura, anche nelle ore serali e notturne, del Silos della Ventina, che diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la sosta dei residenti, dei turisti e di tutti i frequentatori dei rione».