Un milione di euro ai piccoli comuni lecchesi per la messa in sicurezza del reticolo idrico

Un milione di euro di contributi ai piccoli comuni lecchesi da Regione Lombardia. L'ente regionale, su proposta dell'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni Massimo Sertori, ha stanziato ulteriori 6,6 milioni di euro per finanziare azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi.

«Visto il grande successo che ha riscontrato il bando - ha commentato l'assessore Massimo Sertori - abbiamo reperito risorse aggiuntive portando così la dotazione complessivamente disponibile ad oltre 16,6 milioni di euro. Grazie a questo importante stanziamento - ha continuato - è stato possibile, per ora, finanziare quindi complessivamente 196 Comuni lombardi».

«Oltre agli interventi di gestione del dissesto idrogeologico - ha precisato l'assessore - vogliamo tenere alta l'attenzione verso azioni di manutenzione del territorio, per scongiurare danni non solo a cose ma anche a persone. Vorrei sottolineare l'importanza di questo risultato che sostiene con somme ingenti le reali esigente e necessità riscontrate dai sindaci e dalle comunità locali in materia di sicurezza idraulica».

La ripartizione dei fondi

In provincia di Lecco sono stati finanziati 14 progetti per un totale di 1.088.666 euro così suddivisi:

Primaluna 100.000 euro

Premana 90.000

Cortenova 90.000

Calolziocorte 49.703

Vendrogno 55.800

Valvarrone 89.100

Galbiate 100.000

Brivio 90.000

Pasturo 45.900

Bulciago 76.500

Casargo 90.000

Cremeno 89.820

Garlate 90.000

Mandello del Lario 31.843