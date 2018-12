Le invenzioni di Pietro Vassena risplendono nel catalogo della mostra

Una pubblicazione per rivivere il racconto e le emozioni della mostra di Malgrate dedicata al grande inventore Pietro Vassena, con molte immagini e dati inediti.

È in corso di stampa il catalogo della mostra "L'uomo che camminava sulle acque: Pietro Vassena, il C3 e il mito dell'inventore", tenutasi dal 12 maggio al 22 luglio 2018 nella Quadreria "Bovara-Reina" di Malgrate. Una mostra che ha riscosso un grande successo, di visitatori (3.500) e di attenzione mediatica a livello locale e nazionale. Per questo il Comune di Malgrate, la famiglia Vassena e il curatore dell'esposizione, Mauro Rossetto, hanno voluto promuovere la realizzazione del catalogo, con il sostegno di alcuni tra gli sponsor della mostra (Univerlecco, Canottieri Lecco, Istituto "Antonio Badoni" di Lecco, Camera di Commercio di Lecco, Politecnico, Mako Sharks e Morganti Brokers).

Il volume, "20.000 leghe sotto il lago", a cura di Mauro Rossetto, Marco Corti, Edoardo Rovida e Niccolò Vassena (Niko Editore, pag. 112, € 22) è diviso in due sezioni.

Nella prima sezione, dopo alcuni saggi introduttivi sulla vita, il contesto sociale, il valore storico-tecnico delle invenzioni di Vassena e sul progetto espositivo dell'esposizione, viene svolto il racconto della affascinante vita del geniale inventore - dalla prima guerra mondiale agli anni Sessanta del Novecento - attraverso i diversi momenti, le singole realizzazioni, dalle prime motorizzazioni fino ai futuribili progetti dell'ultimo periodo. Il libro riserva ovviamente un approfondimento maggiore sulla progettazione, costruzione e pilotaggio del batiscafo "C3", con cui Pietro Vassena conseguì il record del mondo d'immersione a -412 metri nel Lago di Como, il 12 marzo del 1948 ad Argegno, e sulle vicende successive del sottomarino, fino al suo inabissarsi nel mare di Capri, dove ancora oggi giace. Tutti i testi sono redatti dai membri del Comitato scientifico della mostra (Mauro Rossetto, Marco Corti, Carlo Cantoni, Edoardo Rovida, Marco Iezzi, Francesca Turchi e Niccolò Vassena). L'opera, inoltre, è impreziosita da un corredo di fotografie d'epoca, molto più ampio, rispetto a quanto esposto in mostra.

Nella seconda sezione, invece, nel "catalogo" vero e proprio, sono contenute inedite schede tecniche e magnifiche foto di ogni singolo reperto esposto: dalle magnifiche moto come la Vassena K2 o quelle realizzate con Rumi e Carniti, ai motori fuoribordo Vassena e Carniti, ai go kart e snow kart, fino ai mitici Skivass, oltre alle schede dei documenti e oggetti vari esposti nella ricostruzione dell'Officina Vassena e nella "Wunderkammer Vassena".

L'anteprima a Civate

Il libro verrà presentato in un'anteprima venerdì 14 dicembre, alle ore 19 a Civate, alla casa del Pellegrino, organizzata da Luce Nascosta, associazione che ha collaborato con il Comune di Malgrate per la realizzazione della mostra insieme ad altri enti, e sarà disponibile dal 15 dicembre alla cartolibreria "Il Giornalaio" a Valmadrera in via Manzoni 104. Essendo disponibile un numero di copie limitato, chi volesse acquistarlo può prenotarlo con anticipo (tel. 0341 200707).

