Ciclopedonale, accelerata ai lavori: settimana prossima vertice Anas-Provincia

Proseguono i lavori sulla ciclopedonale fra Lecco Caviate e Pradello. Nelle ultime settimane si è registrata un'accelerata da parte dell'impresa cui Anas ha appaltato l'opera. La stesura dell'asfalto è arrivata oltre la località Caviate, mentre la rimozione del vecchio guardrail sta interessando ormai l'ultimo tratto. Contestualmente, l'installazione delle barriere fronte lago è giunta quasi al termine, con i parapetti in tubolari d'acciaio e (come si può notare nella fotografia) parte di rete flessibile già posizionata.

I tecnici dell'Amministrazione provinciale non si sbilanciano su possibili date per la conclusione, confermando però che i lavori stanno procedendo nel migliore dei modi. La prossima settimana i rappresentanti di Villa Locatelli incontreranno Anas per tracciare il punto (forse l'ultimo?) sullo stato dell'intervento.

Originariamente, lo scorso novembre, era stata indicata la fine di febbraio come termine ultimo, ma sembra difficile riuscire a rispettare questa scadenza. Più probabile ipotizzare la conclusione entro la metà di marzo.