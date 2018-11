Mandello, ancora problemi meteo: rinviata nuovamente l'apertura della pista

Slitta ancora di un giorno l'apertura della pista di pattinaggio di Mandello del Lario. Già rinviata di ventiquattro ore a causa del meteo avverso, l'inaugurazione della struttura posizionata in piazza Leonardo da Vinci si terrà, invece, domenica 25 novembre.

Temperature troppo alte: non apre la pista

Questo, come spiegato dal sindaco Riccardo Fasoli, «viste le temperature non tanto basse degli ultimi due giorni e l'acqua di stanotte (venerdì, ndr), non è stato possibile realizzare un buon manto di ghiaccio».

L'inaugurazione si terrà alle ore 15 e sarà seguita dalla prima pattinata gratuita e poi dalla premiazione dei giovani atleti.