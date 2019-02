Inverno da record per la pista di pattinaggio in centro Lecco

Un inverno da record per la Pista di pattinaggio XXL di Lecco in Piazza Garibaldi. In più di ottanta giorni di permanenza, si sono registrate infatti oltre 25mila presenze, più del doppio dell'anno precedente.

Inaugurata il 1°dicembre 2018, la pista è rimasta in piazza Garibaldi fino al 24 febbraio 2019, grazie al prolungamento concesso dal Comune di Lecco. «Il record di presenze - racconta Ferdinando Uga, direttore della struttura - è un risultato a cui ambivamo, soprattutto considerando i grandi sforzi compiuti per regalare alla città una struttura il più professionale possibile. Si è assaporato l'aspetto culturale di aggregazione, con grandi e piccini a sorridere e giocare sul ghiaccio. È stato bello vedere i bambini lasciare lo smartphone da parte e sfidarsi sul ghiaccio: è la dimostrazione del clima di socializzazione e spensieratezza che la pista ha saputo portare in piazza Garibaldi».

Particolarmente graditi anche i tanti eventi collaterali, che hanno aggiunto un tocco di magia alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL: dal suggestivo show "La fiaba del Natale" della compagnia "SK8 Crew - Ice Skating Events" che ha inaugurato la struttura nella Giornata dei Nonni, passando dalla Befana che sfreccia sul ghiaccio e dalla tradizione, con i pomm di San Nicolò e i panettoncini di Babbo Natale regalati ai visitatori. «Ogni iniziativa di questo tipo ha riscosso grande partecipazione, a dimostrazione di come la Pista di pattinaggio di Lecco XXL si sia adattata a ogni esigenza dei lecchesi di ogni età, amanti del ghiaccio e di tutto ciò che è legato alla montagna».

Il Comune: «L'iniziativa piace e sarà riproposta»

«Un'iniziativa che siamo contenti di aver portato in città - commenta il vicesindaco di Lecco, assessore al Turismo Francesca Bonacina - il successo provato dai numerosi utilizzatori testimonia infatti il gradimento di questa offerta, che certamente riproporremo anche il prossimo anno, con altrettanta ricchezza di eventi e momenti pensati per divertire grandi e piccini. In questi tre mesi Piazza Garibaldi ha rappresentato un rilevante punto di aggregazione e animazione del nostro centro cittadino e, in questo, un ruolo da protagonista è stato giocato proprio dalla pista di pattinaggio».