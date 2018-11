Piazza Garibaldi: partiti i lavori per la pista di pattinaggio

Hanno preso il via martedì i lavori in Piazza Garibaldi per l'allestimento della pista di pattinaggio, tradizionale attrazione natalizia nel centro città.

Si tratta di una struttura che ricalca quella degli anni passati, leggermente più grande, lunga circa 40 metri per 14 di larghezza. La sua inaugurazione è prevista il 1° dicembre: gli appassionati potranno utilizzarla sino alla prima settimana di febbraio 2019.

La pista di pattinaggio rientra nel programma delle iniziative per il Natale 2018, che prevedono anche l'allestimento del villaggio con le casette in Piazza Cermenati, quest'anno a cura della società "Italia in tour". Le casette saranno circa una trentina, con in vendita prodotti alimentari e oggettistica di diverso tipo sino al giorno di Santo Stefano.

Le luminarie in città - Viale Turati e vie del centro - verranno accese il prossimo sabato 24 novembre e sono rese possibili da circa 200 attività che hanno contribuito attraverso l'organizzazione di Confcommercio Lecco. In Piazza Garibaldi sarà inoltre acceso, come sempre, l'albero di Natale dell'associazione "In prima linea, insieme contro il cancro".