Accordo Wow Che Sconti - Pista di Pattinaggio XXL Lecco: sconti per chi pattina in settimana

La Pista di Pattinaggio XXL di Lecco, inaugurata lo scorso 1 dicembre, ha già conquistato i lecchesi. Tantissimi bambini e ragazzi, ma anche diversi adulti, hanno deciso di indossare i pattini per girare sulla pista situata in piazza Garibaldi. E tanti altri lo faranno nei prossimi giorni. Ma con un vantaggio in più, reso possibile dall'accordo raggiunto dai gestori della Pista e Confcommercio Lecco. Infatti i possessori della Wow Card e della App Wow Che Sconti potranno usufruire - dal lunedì al venerdì dal 10 al 21 dicembre - di una riduzione nel prezzo del biglietto di accesso alla fantastica pista del ghiaccio lecchese. Con la Wow card si potrà infatti avere lo sconto continuativo di 1 euro su 6 euro di entrata (prezzo per gli adulti e i bambini di altezza superiore a 1 metro); presentando invece il coupon digitale contenuto nella App Wow Che Sconti si avrà diritto a un ingresso scontato di 2 euro (sempre rispetto al biglietto da 6 euro adulti) utilizzabile una sola volta. Per ottenere questo coupon digitale basta scaricare gratuitamente l'applicazione, compilare i campi richiesti e inserire il codice presente sul fronte della Wow card (per ulteriori informazioni e per sapere come acquistare la card è possibile visitare il sito www.wowchesconti.it).

Confcommercio e Uga entusiasti

«Siamo davvero contenti per questa collaborazione - spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - La pista di pattinaggio di piazza Garibaldi rappresenta un'attrazione per la nostra città e una bella occasione di ritrovo e svago per i ragazzi. Abbiamo subito pensato a una collaborazione con il nostro progetto Wow per potere offrire degli sconti ai possessori della card e per valorizzare ulteriormente il circuito dei negozi aderenti. Ringraziamo i gestori della Pista per la disponibilità: siamo certi che questo accordo sarà proficuo per entrambi».

«La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL – racconta Ferdinando Uga, direttore della pista – è una struttura nuova e, soprattutto, creata su misura dei lecchesi, molto esigenti quando si parla di sport invernali. Oltre a esser stata costruita in modo da garantire professionalità, la pista è socialità, è incontro, è divertimento. La sinergia con Wow Che Sconti segue perfettamente la linea di integrazione con la città, colonna portante della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL».

Per il lancio ufficiale dell'accordo, sabato 8 dicembre (giornata con apertura ininterrotta dalle ore 10.30 alle ore 23) due ragazzi-testimonial di Wow saranno presenti nel pomeriggio - dalle 16 alle 19 circa - per fare conoscere il progetto e distribuire il materiale promozionale e le card. Lo sconto Wow come detto inizierà da lunedì 10 dicembre e proseguirà durante i giorni feriali fino al 21 dicembre (per poi riprendere dal 7 gennaio al 10 febbraio).

Dopo l'appuntamento del 6 dicembre, festa di San Nicolò patrono di Lecco, Babbo Natale tornerà, ma al femminile, il 24 dicembre, per regalare panettoncini ai pattinatori presenti. E ancora lunedì 31 dicembre la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL accoglierà l'anno nuovo con un brindisi. Domenica 6 gennaio tornerà a sfrecciare sulla pista la Befana, che distribuirà dolci sul ghiaccio. Mercoledì 16 gennaio sarà la Giornata Vin Brulé, mentre giovedì 24 gennaio toccherà alla Giornata dei Nonni, con sconti dedicati a chi accompagna il proprio nipote alla pista di pattinaggio. Il 6 febbraio, invece, turno della Giornata della Cioccolata Calda. Ma gli eventi non finiscono qui: truccabimbi, animazioni e giocolieri si alterneranno, in date ancora da definire, sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi.