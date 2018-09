Ferita e intrappolata in un garage: salvata una splendida poiana

Il cuore grande dei brianzoli batte ancora una volta. A Santa Maria Hoè nella giornata di ieri, martedì, è stato salvato uno splendido esemplare di poiana finito per sbaglio, e poi rimasto, nel garage di un'abitazione.

Per recuperare lo sfortunato volatile, evidentemente in cerca di un riparo e piuttosto malconcio, è intervenuto un agente del Nucleo faunistico provinciale che lo ha prima bloccato con grande delicatezza, affidandolo successivamente a uno studio veterinario per le cure e i controlli del caso.

Il salvataggio è stato immortalato direttamente dal sindaco di Santa Maria Hoè. Efrem Brambilla ha infatti postato il video sulla propria pagina Facebook ringraziando i concittadini che hanno trovato la poiana in garage, permettendo così il recupero in totale sicurezza dello splendido animale, e l'agente intervenuto con tatto e solerzia.

Il volatile sarà a breve trasportato nel Centro di Recupero Fauna Selviatica della Val Predina, gestito dal Wwf, ma il sindaco ha annunciato di volerlo riportare, concluso il percorso di recupero, a Santa Maria Hoè.